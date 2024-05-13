Дьяков: все списали «Динамо» ещё пять туров назад, но сейчас всё зависит от них

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы бело-голубых на чемпионство в этом сезоне.

«Динамо» сейчас близко к чемпионскому трофею впервые с 1970-х годов. «Динамо» ещё пять туров назад все списали, сказали, что с командой всё ясно и борются за чемпионство только «Краснодар» и «Зенит». Но «Динамо» сейчас первое, и всё зависит от них. У динамовцев нелёгкий график. Дома будут «Крылья Советов», с которыми будет непросто, а потом выезд в Краснодар. У «Зенита» однозначно соперники попроще», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».