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Булыкин: зачем Головину уходить из «Монако»? В Лиге McDonalds всё будет серьёзно

Булыкин: зачем Головину уходить из «Монако»? В Лиге McDonalds всё будет серьёзно
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Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Серебро — это, конечно, не золото, но всё равно я думаю, что Головину приятно стать серебряным призёром Франции и попасть в Лигу чемпионов. Это также воодушевит «Монако». Если Головин захочет перейти в другой европейский клуб, то можно рассмотреть уход. А если его всё устраивает, то зачем уходить?

«ПСЖ» во Франции, конечно, мощная команда. Но «Бавария» и «Зенит» тоже были мощными командами. Сейчас все сопротивляются и участвуют в борьбе за чемпионство. Поэтому «Монако» в следующем сезоне составит конкуренцию «ПСЖ», ведь Мбаппе ушёл и будет полегче. На месте Головина я бы никуда не уходил. Хоть французский чемпионат и будет называться Лигой McDonalds, но всё также будет серьёзно. Тем более Монако — это шикарный город, где шикарное налогообложение», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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