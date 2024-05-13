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Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева как футболист

Олусегун: Кордоба намного сильнее Соболева как футболист
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Защитник «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнил нападающего «быков» Джона Кордобу с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым. По мнению защитника, колумбиец намного сильнее россиянина как футболист. Более того, Олусегун назвал Кордобу лучшим футболистом в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении всё предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Кордоба забил 14 голов, а «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. На счету Соболева пять голов, а «Спартак» с Александром в составе занимают пятую строчку в таблице РПЛ.

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