Орнштейн: «Челси» не нужно срочно продавать игроков для соблюдения ФФП

«Челси» не нужно срочно продавать игроков для соблюдения финансового фэйр-плей, сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в эфире Peackok.

«Насколько я понимаю, им не нужно осуществлять продажи до 30 июня, чтобы вписаться в требования нынешнего сезона. Подобные меры будут необходимы, чтобы соответствовать требованиям в сезоне-2024/2025. Временные отсечки для периода-2024/2025 – конец трансферных окон в августе и январе», – высказался в интервью Орнштейн.

За последние три трансферных окна «Челси» в общей сложности потратил на приобретения футболистов более € 1 млрд. 14 августа лондонцы оформили рекордную покупку в истории АПЛ, приобретя полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» за € 133 млн.

Напомним, аргентинский тренер возглавил «Челси» минувшим летом. После 35 матчей в английской Премьер-лиге лондонский клуб набрал 54 очка и занимает седьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).