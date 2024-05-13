Гурам Аджоев: у «Динамо» есть всё, чтобы стать чемпионом России

Бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев оценил шансы бело-голубых на чемпионский титул в этом сезоне.

«Динамо» в 1976 году последний раз становилось чемпионами, сейчас для этого из шести очков надо набрать четыре, и пожалуйста — чемпионство. У «Динамо» всё есть для того, чтобы стать чемпионом России. Конечно, впереди сложный матч с «Краснодаром», и загадывать нельзя, но они к этому идут. Нужно, чтобы они себя показали», — приводит слова Аджоева Metaratings.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».