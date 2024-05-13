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Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не проигрывает при Слишковиче

Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не проигрывает при Слишковиче
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис объяснил, почему московский «Спартак» не проигрывает под руководством боснийского специалиста Владимира Слишковича.

«Спартак» сейчас занимает пятое место, у команды нет давления и нет задач, плюс их не критикуют. Поэтому «Спартак» раскрепостился, выходит на поле и играет в своё удовольствие. Да, может, где-то сопутствует удача. Но в команде всегда говорят, что будут бороться за первое место. Сейчас говорят, что «Спартаку» везёт. В чём везёт? В том, что они взяли пятое место? Вот это классное везение. Мы тоже в таких ситуациях оказывались, когда я играл в «Сатурне». Если получилось, то отлично, не получилось — ну и бог с ним, заняли четвёртое или пятое место, выше не поднимемся. Вот так и играет сейчас «Спартак», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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