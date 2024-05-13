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Тренер клуба из бразильской Серии D ушёл в отставку в перерыве матча

Главный тренер «Бразильенсе» Пауло Роберто Сантос уволился из клуба в перерыве матча бразильской Серии D с «Реалом Бразилиа», сообщает Correiro Braziliense.

Специалисту не понравилась критика игры команды президентом клуба во время первого тайма: команда не смогла отметиться забитыми мячами. Главным тренером во второй половине матча стал врач команды Жорже Олива.

Несмотря на то что команда лишилась тренера в перерыве, матч завершился победой «Бразильенсе» со счётом 2:1. В послематчевом интервью Жорже Олива отпраздновал победу шуткой о том, что победа была «хирургической». Пресс-служба также назвала Жорже Оливу «особенным», в честь португальского тренера Жозе Моуринью.

Сейчас клуб из столицы Бразилии возглавил таблицу чемпионата, заработав шесть очков после трёх туров.