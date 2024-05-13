Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок будет транслироваться на Okko

Okko будет эксклюзивно показывать в России Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок. Контракт сроком на три сезона позволит сервису укрепить свои позиции дома спортивных трансляций.

Приобретение прав на показ двух главных клубных турниров Южной Америки – первый из шагов Okko в рамках большого обновления спортивного направления, предполагающего как новые национальные турниры, так и международные.

Okko будет эксклюзивно транслировать лучшие матчи Кубка Либертадорес, начиная с 5-го тура групповой стадии 15 мая. В числе первых игр – «ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Атлетико Хуниор» (Эквадор) в 1:00 и матч «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Либертад» (Парагвай) в 3:00 по московскому времени.

Трансляции Южноамериканского кубка в Okko также начнутся 15 мая. Okko покажет ключевые матчи, в том числе «Расинг Монтевидео» (Уругвай) – «Насьональ Асунсьон» (Парагвай) в 1:00 мск и «Коринтианс» (Бразилия) – «Аргентинос Хуниорс» (Аргентина) в 3:30 мск.

Игры Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбрать аудиодорожку. В Okko также будут доступны обзорные и развлекательные материалы, хайлайты, интервью и другой эксклюзивный контент. Избранные матчи будут транслироваться в эфире телеканала Okko Спорт.

«Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок – очередные шаги Okko по увеличению объёма яркого футбола в сервисе. Колоритные игры лучших клубов Южной Америки, таких как «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», «Палмейрас» и «Коринтианс», передают страсть футбола старой школы – его дух до сих пор ощущается на континенте», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.