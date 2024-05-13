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Радимов — о финале Лиги Европы: количество голов будет зашкаливать

Радимов — о финале Лиги Европы: количество голов будет зашкаливать
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Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором сыграют леверкузенский «Байер» и «Аталанта».

«Количество голов будет зашкаливать. Мне кажется, что и те и другие будут играть в открытый футбол», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Байер» добыл путёвку в финал Лиги Европы, обыграв на стадии полуфинала итальянскую «Рому». «Аталанта», в свою очередь, прошла «Марсель». Решающий матч турнира состоится 22 мая в Ирландии. Встречу примет стадион «Авива» в Дублине. Отметим, что леверкузенский «Байер» в нынешнем сезоне не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Германии. Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья».

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