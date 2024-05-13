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Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не является фаворитом финала Пути регионов Кубка России

Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не является фаворитом финала Пути регионов Кубка России
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Известный отечественный тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что не считает «Спартак» явным фаворитом в финале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой». По его мнению, сейчас любая команда из РПЛ может обыграть любого соперника, поэтому считать «Спартак» явным фаворитом финала Пути регионов несправедливо.

«Считать «Спартак» явным фаворитом в матче с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России несправедливо. Я думаю, уровень конкуренции в Российской-Премьер Лиге сейчас таков, что практическая каждая команда может в отдельно взятой встрече обыграть любого соперника», – приводит слова Гаджи Гаджиева Vprognoze.

Напомним, финал Пути регионов «Балтика» — «Спартак» состоится 14 мая в Калининграде.

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