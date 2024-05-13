Павел Мамаев: те, кто меня знает, в курсе, какой я человек и какие у меня догматы

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о своей неоднозначной репутации.

– Нет обиды, что ваш образ для большинства людей другой?

– Те, кто меня знает, в курсе, какой я человек, какие у меня есть догматы, от которых я никогда не отступаю. Имидж, который у меня складывается, формируется на фоне чьих-то лживых высказываний. Слышу это через какие-то пятые руки – родители детей из академии иной раз подходят и спрашивают: «А правда, что вот что-то там было?» Это бред, но я даже не знаю, обращать на это внимание или нет. Что с этим сделать. Есть вот люди, которые думают, что говорить ложь про кого-то – это круто. Я не люблю оправдываться, тем более за то, что не делал. Не буду говорить гадости про человека, каким бы он ни был. Бог таким людям судья, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.