Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев: те, кто меня знает, в курсе, какой я человек и какие у меня догматы

Павел Мамаев: те, кто меня знает, в курсе, какой я человек и какие у меня догматы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о своей неоднозначной репутации.

– Нет обиды, что ваш образ для большинства людей другой?
– Те, кто меня знает, в курсе, какой я человек, какие у меня есть догматы, от которых я никогда не отступаю. Имидж, который у меня складывается, формируется на фоне чьих-то лживых высказываний. Слышу это через какие-то пятые руки – родители детей из академии иной раз подходят и спрашивают: «А правда, что вот что-то там было?» Это бред, но я даже не знаю, обращать на это внимание или нет. Что с этим сделать. Есть вот люди, которые думают, что говорить ложь про кого-то – это круто. Я не люблю оправдываться, тем более за то, что не делал. Не буду говорить гадости про человека, каким бы он ни был. Бог таким людям судья, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Материалы по теме
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android