Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал появление Заремы Салиховой (супруги бывшего владельца клуба Леонида Федуна) в руководстве красно-белых. Также Ловчев раскритиковал постоянную смену тренеров в «Спартаке». При этом он обвинил не самих тренеров, которые не добивались результата, а руководителей, которые якобы бездумно выбирают специалистов.

«В „Спартаке“ во время главенствования (Леонида) Федуна поменялось 15–16 тренеров. Тренеры виноваты или тот, кто их приглашал, не понимая, кого берёт, а потом увольняет? Безобразие, как они руководят клубами и как относятся к тренерской профессии. Дальше начала командовать Зарема. Фамилии Пеле, (Дмитрия) Аленичева и так далее я слышал, про Зарему ничего не слышал. И тут она выходит на первый план. С какой стати? Кто она в футболе?» – приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».