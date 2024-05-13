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Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна

Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал появление Заремы Салиховой (супруги бывшего владельца клуба Леонида Федуна) в руководстве красно-белых. Также Ловчев раскритиковал постоянную смену тренеров в «Спартаке». При этом он обвинил не самих тренеров, которые не добивались результата, а руководителей, которые якобы бездумно выбирают специалистов.

«В „Спартаке“ во время главенствования (Леонида) Федуна поменялось 15–16 тренеров. Тренеры виноваты или тот, кто их приглашал, не понимая, кого берёт, а потом увольняет? Безобразие, как они руководят клубами и как относятся к тренерской профессии. Дальше начала командовать Зарема. Фамилии Пеле, (Дмитрия) Аленичева и так далее я слышал, про Зарему ничего не слышал. И тут она выходит на первый план. С какой стати? Кто она в футболе?» – приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

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