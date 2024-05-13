«Борнмут» продлил контракт с главным тренером Ираолой

Футбольный клуб «Борнмут» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андони Ираолой. Новое соглашение испанца рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Вишен» 41-летний специалист возглавил летом 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Борнмут» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 48 очков по результатам 37 матчей.

Фото: ФК «Борнмут»

«Очень рад, что подписал новый контракт. Для меня это вопрос обоюдного доверия. Опыт первого года в Премьер-лиге был хорошим для нас, и я по-настоящему рад, что обе стороны захотели продолжить сотрудничество. Мы должны продолжать становиться лучше, потому что уровень АПЛ действительно высок», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Борнмута».