«Реал» собирается выкупить Хоселу, несмотря на возможный трансфер Мбаппе — источник

Мадридский «Реал» собирается выкупить 34-летнего нападающего Хоселу, выступающего за «Королевский клуб» в рамках аренды из «Эспаньола», сообщает журналист The Athletic Марио Картехана в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что выплата в € 1,5 млн, предусмотренная опцией выкупа, за сохранение Хоселу не станет проблемой для мадридского «Реала». Клуб также доволен отношением футболиста к делу. Несмотря на то что Эндрик и, возможно, Мбаппе присоединятся к команде, Хоселу, по мнению руководства, предлагает другой стиль игры в атаке.

Напомним, Хоселу оформил дубль в 1/2 Лиги чемпионов с «Баварией» после того, как появился на поле. 34-летний нападающий забил первый гол на 88-й минуте, а второй — на 90+1-й минуте.

Хоселу перешёл в «Реал» из «Эспаньола» в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает нападающего в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 47 матчей, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи.