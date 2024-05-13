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Александр Кержаков: у «Зенита» нет страсти и желания — лишь какая-то самоуверенность

Александр Кержаков: у «Зенита» нет страсти и желания — лишь какая-то самоуверенность
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о проблемах сине-бело-голубых.

«О ситуации в «Зените» могу судить только по тому, что я в жду в матчах. Нет страсти и желания. Может, я этого не замечаю. С таким отношением на поле очень сложно переламывать игры, когда не совсем всё может получаться. Страсть и уверенность должны присутствовать. У «Зенита» больше какая-то самоуверенность, к сожалению, без страсти. Не могу сказать, с чем это связано», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

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