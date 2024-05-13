Мамаев оценил совет Карпина молодым уезжать в Европу

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил совет нынешнего тренера национальной команды Валерия Карпина молодым игрокам уезжать из РПЛ в Европу. По мнению Мамаева, ни один российский футболист не откажется от хорошего предложения из Европы, главное — чтобы эти предложения вообще были.

– Он, кстати, говорил, что молодым из России надо уезжать. Согласны с ним?

– Если будет предложение, почему нет. Но тут мало сказать, что надо уезжать. Не думаю, что в нашем чемпионате будет хоть один игрок, у которого будет предложение от «Монако» или «Реала Сосьедад» – и он откажется. Любой поедет. Тут вопрос – куда ехать. Чтобы уезжать, нужны предложения, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.