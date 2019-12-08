Попов повторил трюк Смолова. Лучше бы он этого не делал

«Спартак» очень плохо провёл предпоследний тайм в 2019 году — против «Ростова» дома. Счёт к перерыву вполне мог быть и более печальным для хозяев, нежели 0:1. Уже после гола Бахтийора Зайнутдинова южане имели шикарную возможность удвоить результат. Игра рукой Умярова в своей штрафной стоила москвичам пенальти. Однако желание показать себя во всей красе не чуждой ему красно-белой публике (точнее, той части, которая не покинула арену после 30-й минуты) сыграло злую шутку с Ивелином Поповым. Болгарин не восхитил её, а повеселил.

Должно быть, Иво решил, что досконально изучил Александра Максименко по десяткам, а то и сотням совместных тренировок. Одного не учёл — вратарю его повадки тоже хорошо знакомы. Склонность к футбольному пижонству неоднократно прослеживалась в выступлениях Попова. Проявилась она и в Тушино. Спартаковский кипер «прочитал» соперника.

Попову захотелось не просто забить на «Открытии», но сделать это издевательским образом. Верному удару в угол хавбек предпочёл рискованную «Паненку» — и просчитался. Максименко не стал гадать и прыгать наобум, а остался стоять на ленточке — и правильно сделал. Мяч прилетел ему прямо в руки. Выдержка молодого вратаря не отменяет скверного исполнения удара пенальтистом. Последний даже поднять мяч толком не смог.

Этот пенальти стал четвёртым не реализованным Ивелином в карьере. Любопытно, что все они пришлись на разные команды и разные годы — турецкий «Газиантепсор» (2012), сборную Болгарии (2014), «Кубань» (2015) и «Ростов» (2019). Три предыдущих одиннадцатиметровых за «Ростов» Попов реализовал.

«Спартак» в этом сезоне с «точки» ещё не пропускал. Правда, и били ему с неё лишь раз.