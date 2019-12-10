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Дзюба снимется в фильме «Я не Дзюба», он сыграет самого себя

Дзюба снимется в фильме
Алексей Хасанов
Дзюба снимется в фильме. Он не первый российский футболист сыгравший в кино
Фильм будет называться «Я не Дзюба».
Футбол / РПЛ 0

Сегодня стало известно, что нападающий сборной России Артём Дзюба сыграет в фильме Леонида Пляскина «Я не Дзюба». По сюжету мальчик хочет стать футболистом, но не может нормально играть из-за лишнего веса. Он считает, что никогда не станет профессионалом. На помощь в роли ангела приходит Артём Дзюба, который вселяет в мальчика уверенность в собственных силах.

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Футболисты уже не в первый раз появляются в кино. До Дзюбы было ещё пять игроков.

Руслан Нигматуллин

Голкипер известен не только своей футбольной карьерой, но и самой разнообразной деятельностью. Сейчас он и ди-джей, и телеведущий, но ещё Руслан запомнился эпизодическими ролями в русских фильмах и сериалах. Сначала вратарь сыграл в сериале «Счастливы вместе», где у него была эпизодическая роль. Его просто ослепили вспышками. Больше всего Нигматуллин запомнился в фильме «Коробка», где сыграл строгого тренера. Известный голкипер играл за московский «Спартак», и в фильме он тренирует молодых ребят из спартаковской академии.

Александр Кержаков

Сейчас бывший нападающий «Зенита» и сборной России тренируют юношескую сборную России, но в 2011 году Александр засветился в фильме «Выкрутасы», где простые мальчишки вместе преодолевали свои проблемы, объединялись и превращались в настоящую футбольную команду. Кержаков поучаствовал только в последней сцене фильма. Он провёл с юными футболистами тренировку и даже встал в ворота. Ещё нападающий поучаствовал в мини-сериале «Большая игра». Всем эта картина запомнилась по пронзительной речи о нашей стране, которую сказал Дмитрий Колчин. В этом сериале Кержаков сыграл самого себя и запомнился несколькими репликами. Также в картине принимал участие Роман Широков.

Фёдор Черенков

Легенда московского «Спартака» нередко появлялась на экранах русского кино. Черенков участвовал в сериалах «Счастливы вместе» и «Воронины», но поклонники футболиста со стажем помнят, что он снялся в эпизодической роли в фильме «Ни слова о футболе» в 12-летнем возрасте. В финале картины Фёдор эффектно пробивает ножницами, но этот гол не помогает его команде «Орлёнок» победить.

Андрей Аршавин

В 2010 году режиссер Илья Шиловский захотел снять комедию «Я не Аршавин», где в главной роли должен был быть сам Аршавин. Эта идея чем-то напоминает картину «Я не Дзюба». Сюжет был завязан на толстом мальчике, который мечтает играть в футбол, но вес в 150 кг мешает ему. Он обращается к постеру Аршавина, и знаменитый игрок сборной в образе волшебника или видения должен был помочь главному герою. Ещё Аршавин снимался в сериале «ОБЖ-2». Там Андрей сыграл самого себя и помогал школьной команде. Он принёс победу молодым футболистам.

Дмитрий Сычёв

Бывший нападающий «Локомотива» снялся в ситкоме «Наша Russia». Он сыграл самого себя и должен был помочь омскому «Газмясу». Сычёв потребовал 10 000 долларов, и тренер после этого отказался. Ещё Дмитрий принимал участие в картине Данилы Козловского «Тренер». Там он играл футболиста по фамилии Додин.

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