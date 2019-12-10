Канделаки: Дзюба узнал о своих съёмках в фильме от меня

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию об участии нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в съёмках детской комедии «Я не Дзюба».
«Мальчик мечтает играть в футбол, но проблемы с лишним весом не дают ему этого сделать. Ему выпадает возможность играть, как его кумир, — нападающий Артём Дзюба, но при условии, что он не похудеет ни на один килограмм.
Ну а Фонду кино выпала возможность дать продюсеру этого фильма 71 млн рублей. Казалось бы, беспроигрышный вариант. Спортивная тематика, один из самых узнаваемых футболистов России в главной роли и такая увлекательная история.
Есть одно но. Сам Дзюба впервые узнал об этой новости именно от меня. Причуды российского питчинга выглядят именно так: продюсеры приносят синопсис с громкими именами и просят денег. А потом, как в старом русском анекдоте, идут искать то, что пообещали продать.
К сожалению, некоторых деятелей российского кинематографа совесть покинула до того, как они успели снять что-нибудь стоящее», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
- 10 декабря 2019
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