«Ливерпуль» показывает, как надо тратиться. Он оформляет гениальный трансфер

Практически все авторитетные и близкие к «Ливерпулю» источники подтвердили: зимой Такуми Минамино из «Зальцбурга» перейдёт в команду Клоппа. Сейчас «Ливерпуль» и «РБ» на стадии продвинутых переговоров.
Ожидается, что Минамино подпишут за 7.25 миллионов фунтов –это сумма выкупа, указанная в его контракте.
Забавно, что «Ливерпулю» даже не пришлось скаутитьТакуми. Две игры в ЛЧ против «РБ» впечатлили Клоппа и его штаб. По информации The Times, именно Клопп продвинул трансфер Минамино. Он восторгается его универсальностью и интесивностью.
Болельщики «Ливерпуля» еще до информации о переходе Такумы писали в твиттере, что это чисто клопповский игрок, называли вторым Фирмино.
Второй Фирмино – это действительно важное определение. Минамино может играть прессингующего, освобождающего зоны и стягивающегося вглубь нападающего. Прямо сейчас в «Ливерпуле» нет человека, который может напрямую подменить Фирмино. Ориги – совсем другой игрок, который даже чаще выходит на фланге, когда Фирмино болеет.
Тут важно еще то, что Минамино интенсивный, работоспособный и освоил уже три разные структуры прессинга – все в «Зальцбурге».
Когда он приехал в «РБ», в команде работа Ади Хюттер – тренер, ставящий бешеные прессинг и контпрессинг. Минамино быстро освоился и говорил: «Это именно тот стиль, который мне нравится. Я агрессивный игрок. Вероятно, главная моя сила в дриблинге, скорости и нацеленности на ворота».
Потом был Марко Розе – еще один суператакующий тренер, с вертикальным футболом и прессингом-прессингом-пресснигом. Розе (человек, почти всю жизнь игравший в «Майнце» Клоппа) оказал самое большое влияние на Минамино (они работали вместе два года).
Дальше пришел Джесси Марш, при котором «Зальцбург» стал еще агрессивнее и активнее в прессинге. Причем еще более разнообразно, чем раньше. Минамино был органичен во всех системах игры Марша.
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Ну и про универсальность Такуми. В детстве-юношестве он начинал как центральный нападающий. До переезда в Австрию – был атакующим полузащитником. В Австрии – уже играл везде. Причем на всех позициях примерно поровну (левого и правого вингера, чистого нападающего, оттянутого; иногда даже выходил как оборонительный полузащитник).
В этом сезоне он чаще играет справа. И прямо сейчас у него мощные цифры: 22 матча, 9 голов, 11 голевых.
Для «Ливерпуля» это сделка, близкая к гениальной. Летом клуб не тратил деньги, потому что не было вариантов, которые бы а) точно усилили команду, при этом за адекватные деньги (для клуба и Клоппа это очень важный пункт – не переплачивать).
Трансфер Минамино дает «Ливерпулю» сразу несколько профитов:
- Копеечная сумма – 7 миллионов фунтов, просто мелочьдля сегодняшнего футбола.
- Подмена в первую очередь Фирмино, во вторую – остальных позиций атаки.
- Команда получает футболиста, который последние 4,5 года играл в интенсивных и прессингующих командах. И который нравится Клоппу.
- «Ливерпуль» в последний год поставил задачу: популизировать бренд клуба на Дальнем Востоке. Минамино – из Японии, откуда у него много фанатов, которые тут же побегут за футболками «Ливерпуля», когда туда перейдет их кумир.
Телеграм-канал Валерия Полевикова – там еще больше футбольных тонкостей.
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