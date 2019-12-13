Таблица коэффициентов УЕФА. Хотя… Кому она нужна после такого провала России?

Вот и закончились групповые этапы еврокубков. Теперь турниры возобновятся только весной, но нашим клубам это уже неважно. Все четыре команды не вышли в плей-офф. Впервые за 18 лет. При этом Россия показала худший рейтинг в таблице коэффициентов с сезона-2002/03.

Россия

В Лиге чемпионов шансы пройти дальше были только у «Зенита». «Локомотив» приехал в Мадрид лишь потому, что этого требовал регламент УЕФА (и ожидаемо проиграл).



Команда Семака прилетела к «Бенфике», представляющей главного соперника России по таблице коэффициентов, Португалию. Задача была побеждать, и первый тайм игры оставил надежду. Но во втором команда посыпалась и с треском проиграла — 0:3. Увы, «РБ Лейпциг» тоже не победил.



В Лиге Европы все надеялись на «Краснодар». Ведь эта команда оставалась единственной надеждой страны на то, что весной у нас будет хотя бы одна команда в еврокубках. Поэтому игра с «Хетафе» была крайне важна.

«Краснодар» провёл первую половину встречи очень прилично, время от времени создавая опасные моменты. Но концовка матча обернулась катастрофой — испанцы трижды поразили ворота гостей. После них стало понятно — еврокубков в России весной не будет. Оставалось только проводить их победой ЦСКА над «Эспаньолом», которая совершенно ничего не решала. Да и у каталонцев тоже не было мотивации, потому что они в любом случае выходили из группы с первого места.



«Армейцы» же напоследок принесли 0,333 балла в таблицу коэффициентов. По итогу европейского сезона наши клубы набрали 4,666 балла, а суммарный коэффициент теперь составляет 45,549.

Португалия

Про победу «Бенфики» над «Зенитом» мы уже упомянули, поэтому сразу к Лиге Европы. Там три клуба из четырёх выиграли свои матчи. «Гимарайнш» обыграл «Айнтрахт» в очень сложной игре, в которой франкфуртский клуб сначала вёл в счёте, но португальцы не сдались и в концовке вытащили матч — 3:2.



«Порту» тоже не без проблем победил «Фейеноорд» (3:2), правда, результат был известен уже в конце первого тайма, так как во втором забитых мячей не было. «Брага» уверенно обыграла «Слован» со счётом 4:2 и прошла в следующий раунд, а вот «Спортинг» был разгромлен «ЛАСКом» со счётом 3:0. Эта встреча была по сути товарищеской, так как обе команды досрочно вышли в плей-офф.



За все пять игр португальцы заработали восемь очков и 1,6 балла. Сейчас у Португалии за сезон 8,900 балла, но это пока, потому что в плей-офф результат может улучшиться. Сейчас у них 48,049 балла. И четыре команды в плей-офф! Четыре!

Когда такое было в последний раз?

В сезоне-2001/02 участие в еврокубках принимали не только гранды («Локо», «Спартак», «Динамо», «Торпедо»), но и клубы из маленьких городов — «Анжи» и «Черноморец». Ну да, впрочем, какая разница, провалились всё равно все.



«Спартак» в группе ЛЧ проиграл 4 игры из 6, «Локо», хоть и грохнул «Реал» на выезде, попал в лишь в предварительную стадию Кубка УЕФА (раньше такая была), где проиграл «Хапоэлю». Про остальных и сказать нечего — ни один из клубов не задержался в Европе не то что до весны, до зимы даже.



Спустя 18 лет ситуация повторилась. Уже через год, когда уйдут результаты сезона-2015/16, можно будет начинать осторожно оглядываться на Бельгию. И на этот раз речь не о сборной.



Таблица коэффициентов