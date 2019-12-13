Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Лучшие моменты в добавленное время в АПЛ – часть вторая

Лучшие моменты в добавленное время в АПЛ, 2 часть
Анатолий Романов
Самые важные моменты АПЛ в добавленное время
Рассказываем, как важно бороться до конца и получать удовольствие от игры.
Футбол / Англия 0

Голы на последних минутах – то, за что мы любим футбол. Момент страсти для фанатов по всему миру. Здорово, когда мы можем продлить удовольствие от любимой игры, а интрига (кто же забьёт победный гол) держится до самого конца. О самых важных моментах английской Премьер-лиги в добавленное время мы вспоминаем вместе с препаратом «Нейродоз», спонсором добавленного времени не только в футболе, но и в сексе.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:0

Герой матча: Эдерсон, «Манчестер Сити»
31 декабря 2017 года

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
31 декабря 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

В канун нового года «Сити» поехал в гости к «Пэлас», имея в своём активе 18 побед подряд в АПЛ и намереваясь продолжить эту серию. Но «орлы» упёрлись и выдали один из лучших своих матчей в сезоне, постоянно угрожая воротам команды Гвардиолы. А на 92-й минуте «Кристал Пэлас» мог выиграть матч. Стерлинг уронил в своей штрафной Заху, а Лука Миливоевич подошёл к точке. Но голкипер «горожан» Эдерсон отразил удар и сохранил для «Манчестер Сити» ничью. Так прервалась серия из 18 побед подряд, а Гвардиола на пресс-конференции был очень благодарен своему вратарю.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Ливерпуль – «Эвертон» — 1:0

Герой матча: Дивок Ориги, «Ливерпуль»
2 декабря 2018 года

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
02 декабря 2018, воскресенье. 19:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Ориги – 90+6'

В 14-м туре АПЛ прошлого сезона в мерсисайдском дерби случился, пожалуй, самый неожиданный и необычный гол в добавленное время за последние несколько лет. «Ливерпуль» тогда отставал от лидера таблицы «Сити» на два очка, и команде Клоппа очень нужна была победа. Не забив в несколько отличных моментов, команда, как казалось, смирилась с ничьёй. Но на 83-й минуте на поле вышел джокер Клоппа – Дивок Ориги, и на 96-й минуте произошло чудо. После неудачного удара от Ван Дейка мяч по длинной дуге приземлился на перекладину, где его не смог зафиксировать Пикфорд. После мяч ударился о перекладину несколько раз, а потом отлетел в поле, где Ориги с метра занёс его в ворота. Этот гол должен был произойти хотя бы ради радостного забега Юргена Клоппа и его обнимашек с Алисоном.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 4:3

Герой матча: Диогу Жота, «Вулверхэмптон»
19 января 2019 года

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
19 января 2019, суббота. 15:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
4 : 3
Лестер Сити
Лестер
1:0 Жота – 4'   2:0 Беннетт – 12'   2:1 Грей – 47'   2:2 Коди – 51' (автогол)   3:2 Жота – 64'   3:3 Морган – 87'   4:3 Жота – 90+3'

23-й тур прошлого сезона АПЛ подарил зрителям настоящий триллер. «Вулверхэмптон» дома принимал «Лестер». «Лисы» сначала отыграли с 0:2, а потом на 87-й минуте с 2:3. Казалось, что ничья неизбежна, но неудержимый в тот вечер португалец Жота на 93-й минуте воспользовался дырой в защите «Лестера» и принёс победу своей команде. Тогдашний тренер «Лестера» Клод Пюэль искренне не понимал, как его команда могла допустить такой провал в обороне на последних минутах, и просто схватился за голову. Можно сказать, что эта игра стала отправной точкой к увольнению француза. Через месяц Пюэль покинул пост.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2

Герой матча: Габриэл Жезус, «Манчестер Сити» (незасчитанный гол)
17 августа 2019 года

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
17 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Стерлинг – 20'   1:1 Ламела – 23'   2:1 Агуэро – 35'   2:2 Лукас Моура – 56'

В этом сезоне чемпионская гонка тоже разворачивается между Гвардиолой и Клоппом. Пока «Ливерпуль» впереди с достаточно весомым отрывом. Его могло бы не быть, если бы не ничья «Сити» дома с «Тоттенхэмом». Тогда, имея подавляющее преимущество весь матч, «Сити» умудрился пропустить два гола с трёх ударов соперника. Но на 93-й минуте вышедший на замену Жезус всё же забил гол, и весь стадион уже был готов праздновать победу. Однако в матчах «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» есть какая-то мистика. В Лиге чемпионов именно просмотр VAR не позволил «горожанам» пройти дальше, здесь повторилась та же ситуация. На видеоповторе было чётко видно, что в момент атаки Лапорт зацепил мяч рукой, и гол был отменён. В итоге «Сити» потерял очки. Кто знает, может, этот момент был решающим в чемпионской гонке этого сезона.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2

Герой матча: Патрик ван Анхольт, «Кристал Пэлас»
24 августа 2019 года

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Айю – 32'   1:1 Джеймс – 89'   1:2 ван Анхольт – 90+3'

«Юнайтед» в нынешнем сезоне падает всё глубже. Кажется, назначение Сульшера себя не оправдывает. «Дьяволы» играют откровенно плохо и теряют очки с кем попало. Хотя чемпионат начался с разгрома «Челси» 4:0. Полоса неудач началась в третьем туре. «Пэлас» в гостях играл заметно лучше весь матч, вёл 1:0 больше тайма, но на 89-й минуте Джеймсу удалось сравнять счёт. Ничья была бы не худшим результатом для «орлов» на «Олд Траффорде», но им всё-таки удалось вырвать победу. На 93-й минуте левый защитник ван Анхольт прошил Де Хеа в ближнем углу. После этого поражения у Сульшера началась чёрная полоса, выправить которую он не может до сих пор.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Ливерпуль» — «Лестер» — 2:1

Герой матча: Джеймс Милнер, «Ливерпуль»
5 октября 2019 год

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
05 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Мане – 40'   1:1 Мэддисон – 80'   2:1 Милнер – 90+5' (пен)

Ещё один, возможно, ключевой момент чемпионской гонки этого сезона произошёл в последнем туре. «Ливерпуль», имея в активе семь подряд из семи, дома принимал «Лестер», который тренирует бывший тренер красных Роджерс. «Ливерпуль» разносил соперника по игре весь матч, но реализация не позволила забить больше одного гола. В итоге на 80-й минуте Джеймс Мэддисон сравнял счёт ударом, который стал вторым для «Лестера» за весь матч. Казалось, что лидер оступится и сейчас потеряет очки. Но на 95-й минуте Марк Олбрайтон по глупости ударил Мане по ноге в собственной штрафной после того, как сам же отобрал у него мяч. Арбитр тут же назначил пенальти, который хладнокровно и без шансов для Шмейхеля реализовал Джеймс Милнер. Так подопечные Клоппа выбили восемь побед из восьми на старте сезона и имеют восьмиочковый отрыв от «Сити».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Продлите удовольствие с препаратом «Нейродоз» не только в футболе, но и в сексе. Интересно? Тогда тебе сюда.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 18+

* Партнёрский материал

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019