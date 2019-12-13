Самые важные моменты АПЛ в добавленное время

Голы на последних минутах – то, за что мы любим футбол. Момент страсти для фанатов по всему миру. Здорово, когда мы можем продлить удовольствие от любимой игры, а интрига (кто же забьёт победный гол) держится до самого конца. О самых важных моментах английской Премьер-лиги в добавленное время мы вспоминаем вместе с препаратом «Нейродоз», спонсором добавленного времени не только в футболе, но и в сексе.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:0

Герой матча: Эдерсон, «Манчестер Сити»

31 декабря 2017 года

В канун нового года «Сити» поехал в гости к «Пэлас», имея в своём активе 18 побед подряд в АПЛ и намереваясь продолжить эту серию. Но «орлы» упёрлись и выдали один из лучших своих матчей в сезоне, постоянно угрожая воротам команды Гвардиолы. А на 92-й минуте «Кристал Пэлас» мог выиграть матч. Стерлинг уронил в своей штрафной Заху, а Лука Миливоевич подошёл к точке. Но голкипер «горожан» Эдерсон отразил удар и сохранил для «Манчестер Сити» ничью. Так прервалась серия из 18 побед подряд, а Гвардиола на пресс-конференции был очень благодарен своему вратарю.

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«Ливерпуль – «Эвертон» — 1:0

Герой матча: Дивок Ориги, «Ливерпуль»

2 декабря 2018 года

В 14-м туре АПЛ прошлого сезона в мерсисайдском дерби случился, пожалуй, самый неожиданный и необычный гол в добавленное время за последние несколько лет. «Ливерпуль» тогда отставал от лидера таблицы «Сити» на два очка, и команде Клоппа очень нужна была победа. Не забив в несколько отличных моментов, команда, как казалось, смирилась с ничьёй. Но на 83-й минуте на поле вышел джокер Клоппа – Дивок Ориги, и на 96-й минуте произошло чудо. После неудачного удара от Ван Дейка мяч по длинной дуге приземлился на перекладину, где его не смог зафиксировать Пикфорд. После мяч ударился о перекладину несколько раз, а потом отлетел в поле, где Ориги с метра занёс его в ворота. Этот гол должен был произойти хотя бы ради радостного забега Юргена Клоппа и его обнимашек с Алисоном.

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«Вулверхэмптон» — «Лестер» — 4:3

Герой матча: Диогу Жота, «Вулверхэмптон»

19 января 2019 года

23-й тур прошлого сезона АПЛ подарил зрителям настоящий триллер. «Вулверхэмптон» дома принимал «Лестер». «Лисы» сначала отыграли с 0:2, а потом на 87-й минуте с 2:3. Казалось, что ничья неизбежна, но неудержимый в тот вечер португалец Жота на 93-й минуте воспользовался дырой в защите «Лестера» и принёс победу своей команде. Тогдашний тренер «Лестера» Клод Пюэль искренне не понимал, как его команда могла допустить такой провал в обороне на последних минутах, и просто схватился за голову. Можно сказать, что эта игра стала отправной точкой к увольнению француза. Через месяц Пюэль покинул пост.

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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2

Герой матча: Габриэл Жезус, «Манчестер Сити» (незасчитанный гол)

17 августа 2019 года

В этом сезоне чемпионская гонка тоже разворачивается между Гвардиолой и Клоппом. Пока «Ливерпуль» впереди с достаточно весомым отрывом. Его могло бы не быть, если бы не ничья «Сити» дома с «Тоттенхэмом». Тогда, имея подавляющее преимущество весь матч, «Сити» умудрился пропустить два гола с трёх ударов соперника. Но на 93-й минуте вышедший на замену Жезус всё же забил гол, и весь стадион уже был готов праздновать победу. Однако в матчах «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» есть какая-то мистика. В Лиге чемпионов именно просмотр VAR не позволил «горожанам» пройти дальше, здесь повторилась та же ситуация. На видеоповторе было чётко видно, что в момент атаки Лапорт зацепил мяч рукой, и гол был отменён. В итоге «Сити» потерял очки. Кто знает, может, этот момент был решающим в чемпионской гонке этого сезона.

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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2

Герой матча: Патрик ван Анхольт, «Кристал Пэлас»

24 августа 2019 года

«Юнайтед» в нынешнем сезоне падает всё глубже. Кажется, назначение Сульшера себя не оправдывает. «Дьяволы» играют откровенно плохо и теряют очки с кем попало. Хотя чемпионат начался с разгрома «Челси» 4:0. Полоса неудач началась в третьем туре. «Пэлас» в гостях играл заметно лучше весь матч, вёл 1:0 больше тайма, но на 89-й минуте Джеймсу удалось сравнять счёт. Ничья была бы не худшим результатом для «орлов» на «Олд Траффорде», но им всё-таки удалось вырвать победу. На 93-й минуте левый защитник ван Анхольт прошил Де Хеа в ближнем углу. После этого поражения у Сульшера началась чёрная полоса, выправить которую он не может до сих пор.

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«Ливерпуль» — «Лестер» — 2:1

Герой матча: Джеймс Милнер, «Ливерпуль»

5 октября 2019 год

Ещё один, возможно, ключевой момент чемпионской гонки этого сезона произошёл в последнем туре. «Ливерпуль», имея в активе семь подряд из семи, дома принимал «Лестер», который тренирует бывший тренер красных Роджерс. «Ливерпуль» разносил соперника по игре весь матч, но реализация не позволила забить больше одного гола. В итоге на 80-й минуте Джеймс Мэддисон сравнял счёт ударом, который стал вторым для «Лестера» за весь матч. Казалось, что лидер оступится и сейчас потеряет очки. Но на 95-й минуте Марк Олбрайтон по глупости ударил Мане по ноге в собственной штрафной после того, как сам же отобрал у него мяч. Арбитр тут же назначил пенальти, который хладнокровно и без шансов для Шмейхеля реализовал Джеймс Милнер. Так подопечные Клоппа выбили восемь побед из восьми на старте сезона и имеют восьмиочковый отрыв от «Сити».

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