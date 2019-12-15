Форварды «МЮ», учитесь! Как забивал Сульшер

«МЮ» в матче с «Эвертоном» потерял очередные очки (1:1), и этот матч дал очередной повод говорить, что команде необходим забивной форвард. Мы решили вспомнить времена, когда клуб не знал проблем с нападающими. Представляем видео, в котором вы увидите лучшие голы наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера, а чуть ниже расскажем о каждом из них. Нынешним форвардам «МЮ» точно есть чему поучиться у их тренера.

Видео доступно на «Чемпионате».



Сезон-1996/97. «Тоттенхэм» — «МЮ» — 1:2



Этот сезон многим запомнился тем, что «МЮ» завоевал трофей, став чемпионом АПЛ с 75 очками. Лучшим бомбардиром стал нынешний рулевой манкунианцев Уле Сульшер, забив 19 мячей. Именно его старания помогли команде взять три очка на выезде к «шпорам». Выйдя на простор, Сульшер послал мяч под дальнюю штангу: защитники «шпор» были бессильны.



Сезон-1997/98. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:2



Этот сезон для манкунианцев получился не таким успешным, как предыдущий, — «Юнайтед» уступил чемпионский титул «Арсеналу». В матче с «Челси» первым отличился Пол Скоулз, забив на 35-й минуте. Уже под занавес встречи лучший бомбардир прошлого сезона, обработав мяч, положил его прямо под перекладину и помог команде свести матч к ничейному результату. Тот матч, по сути, ничего не решал, манкунианцы в том сезоне проиграли всё что можно. Но получилось красиво.

Сезон-1999/2000. «МЮ» — «Сандерленд» — 4:0



Этот сезон «красные дьяволы» выиграли без особых усилий — их отрыв от второго места составил 18 очков, что на тот момент стало рекордом лиги. Для чемпиона игра с «Сандерлендом» не стала тяжёлым испытанием. Лидер «МЮ» Сульшер уже на 3-й минуте открыл счёт: одним касанием обработал мяч, вторым — элегантно перебросил мяч через защитника и забил в ближний угол. Стоит отметить, что «Манчестер» в этом сезоне забил 97 голов, что тоже стало рекордом клуба.



Сезон-2000/01. «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» — 2:0



В этой встрече Сульшер оформил дубль, забив два мяча в первом тайме — на 20-й и 32-й минутах. Но стоит выделить второй гол, где гениально сыграл не только норвежский форвард, но и хавбек сборной Англии Дэвид Бекхэм, сделав передачу через полполя. Манчестерскому снайперу оставалось обработать мяч одним касанием и пробить в дальний угол.



Сезон-2001/02. «Чарльтон» — «МЮ» — 0:2



Тот сезон «МЮ» точно не может записать себе в актив. Подопечные сэра Алекса Фергюсона завершили сезон на третьем месте, что стало худшим результатом «МЮ» за всю историю участия в турнире. В итоге 10 очков отставания от «Арсенала» и 7 — от «Ливерпуля». Но без дубля Сульшера не обошлось. Первый мяч он забил в концовке первого тайма, второй — в середине второго. Особо отметим вторую голевую комбинацию, в которой защитник гостей через всё поле закинул мяч за шиворот всем игрокам «Чарльтона», а Сульшер, принимая мяч на левом фланге, смог выйти практически один на один с голкипером. Шансов на спасение почти не было.