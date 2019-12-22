У жены запасного вратаря сборной Германии почти 5 миллионов подписчиков в «Инстаграме»

Кевин Трапп с 2015 года принадлежал «ПСЖ», а прошлым летом вернулся туда, откуда переехал в столицу Франции – в «Айнтрахт». Дела у голкипера сейчас складываются не лучшим образом: в конце сентября он получил травму плеча и выбыл из строя до конца года. Но без поддержки Кевин не останется. Обворожительная жена поможет ему преодолеть сложный этап восстановления.

Изабель Гулар 35 лет, она является супермоделью и одним из ангелов Victoria’s Secret. Девушка родилась в Сан-Паулу. Карьеру модели, как это бывает, начала случайно. Если верить слухам, в одном из магазинов девушку заметил известный стилист, который и пригласил Изабель на кастинг. Карьера дебютантки устремилась вверх после первого же показа. Всё дело в том, что у Гулар слетел топ прямо на подиуме. Модные журналы не могли обойти столь пикантный казус стороной, и на следующее утро девушка проснулась знаменитой. Всего за несколько лет Изабель успела сняться для Esquire, GQ и Vogue.



Но внешностью девушки не всегда восхищались окружающие. В детстве она была высокой и худощавой, как потом призналась сама Гулар, в школе её обзывали жирафой. Сегодня Изабель имеет идеальную фигуру. Спутница Траппа каждый день занимается подвижными видами спорта и ходит в зал. Спорт является неотъемлемой частью её жизни. Даже в отпуск девушка берёт с собой эластичные ленты и утяжелители, дабы не нарушать привычный спортивный режим.



Будущего мужа модель встретила на одном из показов в Париже. В этот период Кевин уже выступал за «ПСЖ». Влюблённые вместе уже четыре года, но предложения руки и сердца супермодель дождалась только прошлым летом. Пара отправилась отдыхать на итальянский остров Капри, где её и ждал сюрприз — Кевин сделал долгожданное предложение. Но свадьбу возлюбленные пока не сыграли.