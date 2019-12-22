«МЮ» интересен Миранчук? Забавно

Год в РПЛ окончен, но Алексей Миранчук всё ещё мелькает в топах новостей европейских СМИ. В этот раз появилась информация о том, что полузащитником сборной России всерьёз заинтересовался «Манчестер Юнайтед». По сообщениям TuttoMercatoWeb, английский клуб предлагает за россиянина 40 млн евро.

Интерес «Юве»

Ещё не так давно итальянский сайт Sportmediaset сообщал, что туринский клуб якобы уже «забронировал» трансфер Алексея на 2020 год. А газета Tuttosport и вовсе выпустила номер газеты, где Миранчук красовался на обложке.

Интерес итальянского клуба к российскому игроку появился после двух забитых мячей на групповом этапе ЛЧ — тогда Алексей отличился в двух встречах кряду. После игры лидера «Локо» отметил и сам главный тренер «Юве» Маурицио Сарри: «Понравился 59-й номер, его левая нога весьма неплоха». Тогда же в Сети началась бурная дискуссия итальянских фанатов на тему того, нужен ли клубу Алексей.

«Он будет лучшим полузащитником «Юве». Что в Италии пишут о трансфере Миранчука Но мнения неоднородны. Кое-кто считает нашего игрока «отстоем».

Позиция клуба

Преседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в ответ на информацию об интересе «Юве» заявил «Чемпионату», что «не следует верить написанному на заборе». Их этих слов можно понять, что с клубом никто не контактировал на предмет покупки Миранчука.

Агент игрока Вадим Шпинёв подтвердил, что не вёл никаких переговоров с «Ювентусом». В случае с «МЮ» он тоже полностью отрицает интерес англичан. «Это бред и слухи. Нужно поменьше уделять внимания левым изданиям», — сказал Шпинёв.



Что касается возможного расставания, ранее Василий Кикнадзе в интервью нашему изданию уже объявлял ценник на Миранчуков, за который с братьями готовы расстаться: «Последнее число, которое я объявил в переговорах с серьёзным клубом, – 85 миллионов евро». С тех пор позиция руководство «Локо» не менялась (по крайней мере публично).

Босс «Локо» пришёл в «Чемпионат» и рассказал всё. Огромное интервью с Кикнадзе Затронули все болевые точки «Локомотива».

Позиция игрока

Сам Алексей уже не раз комментировал слухи об отъезде в Европу. На презентации игровой формы сборной России Миранчук сказал, что между «Зенитом» и Европой выберет Европу. Футболист хочет попробовать свои силы там, но пока сконцентрирован на играх за «Локо». При этом в случае, если поступит действительно серьёзное предложение, готов его рассмотреть.



У Алексея отличный удар и дриблинг, незаурядными качествами он не обделён — несомненно на уровне РПЛ он звезда. Но будет ли он в клубе уровня «Юве» или «МЮ»? Или, возможно, стоит пойти путём Головина и сделать промежуточный шаг, выбрав клуб попроще?



Вопрос остаётся открытым — в отличие от того, будет ли он в «Юнайтед». Давайте честно, шансов на то, что 59-й номер окажется конкурентом Погба, Лингарда или Джеймса с Рэшфордом, почти нет.