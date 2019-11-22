«Он будет лучшим полузащитником «Юве». Что в Италии пишут о трансфере Миранчука

Слухи о переходе Алексея Миранчука в различные европейские клубы ходят уже давно. По информации итальянской прессы, после двух голов в ворота «Юве» туринский клуб всерьёз заинтересовался полузащитником «Локомотива». А сегодня он даже попал на обложку авторитетной туринской газеты — Tuttosport.
По данным автора статьи, стоимость Миранчука, который может перейти в «Юве», составляет 20 млн евро. Итальянцы уже в курсе, что агент Алексея в беседе с «Чемпионатом» опроверг информацию о переходе его подопечного в «Ювентус». Тем не менее в статье утверждается, что переговорами занимался посредник — Габриэль Джуффриде, который уже говорил с руководством клуба.
«Ювентус» якобы готов сделать финальный шаг в этой сделке, предложив за Миранчука требуемые 20 млн евро. В статье пишут, что туринцы оценили талант футболиста как раз в матчах против «Ювентуса», в которых их клуб пострадал от голов Миранчука. Также Tuttosport вспоминает, что «Ювентус» любит покупать игроков, которые забивают в их ворота в матчах Лиги чемпионов. До этого подобное случалось с Роналду и де Лигтом.
Что пишут в комментариях к статье?
Возможный переход Алексея одобряют не все.
«Доброе утро, ещё один плохой день… мужайтесь!»
Но многие болельщики высказываются о Миранчуке весьма положительно.
«В двух матчах против нас он был очень активным и опасным, дважды забил. Также он всегда находился там, где должен был».
«Что ж, с самого начала сезона я говорил, что у команды нет резервного нападающего, который мог бы заменить Игуаина… Я не знаю этого игрока, но если всё описанное правда, он может понадобиться нам уже в январе».
«Он в десять раз сильнее Белотти», — ещё один положительный комментарий под материалом.
Один из фанатов посчитал, что про подобный переход говорить рано.
«Миранчук — игрок «Ювентуса»? Вместо того чтобы заставить его играть, его отправляют в топ-клуб?
А другой демонстрирует отличное чувство юмора.
«Может, стоит не позволять им забивать в играх против нас, вместо того чтобы позже их скупать...»
Что пишут в «Твиттере»?
Тут мнения тоже разделились.
«Это отстой».
«Миранчук очень сильный, но не думаю, что он нам нужен».
Приятно, что в Италии братьев хотя бы различают: «Неправильный Миранчук… Его брат Антон — лучше».
А здесь болельщик недоумевает о трансферной стоимости Алексея, вспоминая Промеса.
«Ясно, что Миранчук должен поехать в Европу, но не думаю, что «Юве» заплатит 50 миллионов евро, когда Промес перешёл за 20 с небольшим».
Кто-то решил вспомнить других игроков, уехавших в Европу.
«Жирков и Павлюченко были действительно хорошими профессионалами, потенциал Аршавина же вспыхивал время от времени. Миранчук и Головин на данный момент — наиболее перспективные игроки. А Алексей мог бы хотя бы стать условным Дракслером».
Болельщики помнят недавние игры с «Локо».
«Он был невероятен против нас».
«Миранчука полюбят фанаты, как и Манджукича».
А здесь решили вспомнить тех, кого уже приобрёл «Юве» после голов в их ворота.
А вот и положительные комментарии в ожидании Алексея в Турине.
«Посмотрел три секунды видео с игрой Миранчук. Я уже могу сказать, что он будет лучшим полузащитником «Юве».
«Миранчук, Дибала, Роналду — это лучшая атака в мире»
- 22 ноября 2019
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