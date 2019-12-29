Лучшие фотографии 2019 года. Часть 1. Выбираем!
Чемпионство «Зенита», проводы Калачёва, Кононов и «перемены», болельщики за решёткой и другие яркие кадры уходящего года.
Выбрать лучшую фотографию можно по этой ссылке.
- 29 декабря 2019
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