Как игроки «Спартака» встретили Новый год

Этот новый год футболисты красно-белых отметили в разных странах, но большинство из них предпочли отправиться в тёплые края. Одно можно сказать точно, все они были счастливы в этот день, потому что рядом были самые важные и близкие люди.
Артём Ребров на Новый год позвал Деда Мороза и Снегурочку, чтобы порадовать своих детей, а также себя и жену.
Андрей Ещенко отметил праздник на Бали. Сейчас он учится кататься на сёрфе, а ещё записал танец-поздравление.
Роман Зобнин встретил Новый год в кругу своей семьи. В сентябре у Романа родился второй ребёнок.
Алекс Крал решил отметить Новый год в городе Пршеров, в Чехии.
Семья Шюррле встретила Новый год в Кейптауне.
Лоренсо Мельгарехо улетел в тёплую страну со своими близкими и там встретил Новый год.
Айртон отметил Новый год в родном городе в Бразилии.
Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко был на новогодней вечеринке в компании близких друзей и семьи.
Александр Самедов встретил Новый год со своей женой в ресторане в Таиланде.
Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса поздравил всех с Новым годом цитатой, которая призывает всех любить.
Легенда «Спартака» Александр Мостовой встретил Новый год у себя дома под ёлкой со своим эксклюзивным подарком.
Квинси Промес сейчас отдыхает в Дубае и в канун Нового года встретился с медведем. Сразу видно, что скучает по России.
Войцех Ковалевски не захотел встречать Новый год в крупных городах или на курортах. Он предпочёл свежий воздух в Бакаларжево, в Польше.
А вот Эммануэль Эменике встретил Новый год в самолёте вместе с женой, и это, пожалуй, самый необычный способ провести новогоднюю ночь.
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