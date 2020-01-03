Как игроки «Спартака» встретили Новый год

Ребров с Дедом Морозом и Снегурочкой, Мостовой под ёлкой, а Ещенко купается зимой.

Этот новый год футболисты красно-белых отметили в разных странах, но большинство из них предпочли отправиться в тёплые края. Одно можно сказать точно, все они были счастливы в этот день, потому что рядом были самые важные и близкие люди.

Артём Ребров на Новый год позвал Деда Мороза и Снегурочку, чтобы порадовать своих детей, а также себя и жену.

Андрей Ещенко отметил праздник на Бали. Сейчас он учится кататься на сёрфе, а ещё записал танец-поздравление.

Роман Зобнин встретил Новый год в кругу своей семьи. В сентябре у Романа родился второй ребёнок.

Алекс Крал решил отметить Новый год в городе Пршеров, в Чехии.

Семья Шюррле встретила Новый год в Кейптауне.

Лоренсо Мельгарехо улетел в тёплую страну со своими близкими и там встретил Новый год.

Айртон отметил Новый год в родном городе в Бразилии.

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко был на новогодней вечеринке в компании близких друзей и семьи.

Александр Самедов встретил Новый год со своей женой в ресторане в Таиланде.

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса поздравил всех с Новым годом цитатой, которая призывает всех любить.

Легенда «Спартака» Александр Мостовой встретил Новый год у себя дома под ёлкой со своим эксклюзивным подарком.

Квинси Промес сейчас отдыхает в Дубае и в канун Нового года встретился с медведем. Сразу видно, что скучает по России.

Войцех Ковалевски не захотел встречать Новый год в крупных городах или на курортах. Он предпочёл свежий воздух в Бакаларжево, в Польше.

А вот Эммануэль Эменике встретил Новый год в самолёте вместе с женой, и это, пожалуй, самый необычный способ провести новогоднюю ночь.