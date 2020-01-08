Почему Скопинцев не заиграл в «Краснодаре», но должен проявить себя в «Динамо»

Трансферный рынок в России давно открылся, но далеко не все клубы РПЛ вернулись с новогодних каникул. Активнее всех ведут себя «Рубин» и «Краснодар». Но если казанцы покупают, то «быки» пока только продают. За две недели «Краснодар» покинули два молодых российских игрока – Иван Игнатьев перешёл как раз в «Рубин», а Дмитрий Скопинцев стал игроком «Динамо».

Как играл Скопинцев в прошлом году

Прошлый сезон Скопинцев начинал в «Ростове». Вернувшись после аренды в «Балтику», Дмитрий стал одним из открытий осенней части чемпионата – 15 матчей, две результативные передачи, а также гол и «ассист» в Кубке России. Скопинцев входил в топ-5 левых защитников РПЛ по нескольким показателям: удары (в среднем 1,1 за матч), успешные обводки (1,2 за игру) и ключевые передачи (1,3 за матч).



В феврале 2019 года Дмитрий пополнил состав «Краснодара». На тот момент Скопинцев считался кандидатом в сборную России, и решение перейти в более сильный клуб было вполне понятно. Однако закрепиться в основе «Краснодара» игроку не удалось.



В первую очередь неудачи Скопинцева обусловила смена игровой роли. Если в «Ростове» он играл левого латераля в схеме 3-5-2, то в «Краснодаре» ему пришлось адаптироваться к схеме с четырьмя защитниками. Также сказалась проблема конкуренции – Дмитрий уступил место в составе Рамиресу и Стоцкому.

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Почему Дмитрий заиграет в «Динамо»

Игра в обороне – не самая сильная сторона Скопинцева. Даже в своём лучшем сезоне, выступая за «Ростов», Дмитрий совершал в среднем по 1,3 отбора за матч. По этому показателю Скопинцев занимал 14-е место среди 18 левых защитников прошлого сезона РПЛ. Перехваты, выносы, заблокированные удары и подачи – по всем этим показателям Дмитрий находился в аутсайдерах. Это связано в том числе и с тактической схемой в три центральных защитника. Тем не менее Скопинцев более полезен, действуя ближе к чужим воротам, то есть в роли левого латераля. При игре в четыре защитника Дмитрий может сыграть слева в полузащите.

Скопинцев остаётся игроком с небольшим функционалом, однако то, что помешало ему в «Краснодаре», может помочь в «Динамо». С приходом на тренерский мостик Кирилла Новикова москвичи провели больше половины матчей по схеме с тремя центральными защитниками. Иными словами, Скопинцев приобретён под конкретную роль левого латераля. И даже если «Динамо» будет играть в четыре защитника, Дмитрий вряд ли будет левым беком, ведь в команде есть Рауш, Плиев и Морозов, которые способны закрыть эту позицию.



Дмитрию в марте исполнится 23 года – тот самый возраст, в котором футболист должен раскрывать свои лучшие качества. И дорога в сборную России не закрыта, при нынешнем-то дефиците игроков левого фланга. 36-летний Жирков рано или поздно закончит играть, а Кудряшов не намного младше (32 года). Скопинцев может стать сменой возрастным ветеранам. Потенциал для этого у Дмитрия, безусловно, есть.