Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Всё решила прослушка его звонка

Сейчас Фабрицио Микколи 40 лет. Он закончил карьеру четыре года назад после выступления за «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо» и другие итальянские команды. В среду стало известно, что бывший нападающий приговорен к 3,5 годам тюрьмы. Такой приговор был вынесен в октябре 2017 года, а на этой неделе апелляцию Микколи отклонили, оставив изначальное наказание. Решение вынес Первый уголовный отдел Апелляционного суда Палермо под председательством Массимо Корлео.

За что осуждён Микколи?

Большую часть своей карьеры форвард провёл в «Палермо» – с 2007 по 2013 год Микколи в 165 играх Серии А забил 74 мяча. Город Палермо является крупнейшим на сицилийском острове. Именно там футболист познакомился с Мауро Лауричелла – его отец Нино являлся боссом сицилийской мафии Коза Ностра («Наше дело» – в переводе с итальянского) – одного из крупнейших международных преступных синдикатов. В интернете можно найти множество совместных фотографий Микколи и Лауричелла. Нападающий в суде не скрывал знакомство с ним, но заявил: «Мне было весело с ним, но я не знал, что он сын бандита».

В 2011 году Микколи обратился к Лауричелла за помощью для физиотерапевта «Палермо» Джорджио Гаспарини. Ему должен был вернуть 12 тысяч евро бизнесмен Андреа Граффаньини. Эту сумму физиотерапевт вложил в ночной клуб «Папарацци» на окраине Палермо. Благодаря криминальным связям у бизнесмена удалось забрать 20 тысяч евро, из которых 12 вернули физиотерапевту, а 8 были удержаны за работу. Микколи заявил в суде, что не танцует, а его друг ходит на дискотеки и всех там знает, поэтому попросил его разобраться в этой ситуации. Под другом подразумевался Лауричелла, который изначально был приговорён к одному году, но затем получил семь лет тюрьмы. Суд посчитал слишком жёсткими методы давления на бизнесмена.

Какое значение сыграла прослушка в деле Микколи?

Изначально прокурор запросил лишь занести данные в досье Микколи, однако судья на основе предварительного расследования выдвинул обвинения в адрес футболиста. По мнению адвокатов Микколи это было несправедливо и случилось из-за фразы «Falcone era un fango» [«Фальконе был грязью» – с итальянского]. Эта фразу Микколи произнёс в телефонном разговоре с Лауричеллой, чей телефон прослушивала итальянская полиция.

Джованне Фальконе – итальянский следователь, который активно боролся с сицилийской мафией Коза Ностра в 1980-х годах. Именно он убедил нескольких итальянских мафиози, уступивших в войне кланов, нарушить кодекс организации и сотрудничать со следствием. В результате одного из расследований были осуждены 360 человек. Фальконе был убит в 1992 году по заказу сицилийской мафии. Была взорвана машина, где он находился вместе с женой и тремя телохранителями.

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Оскорбительное высказывание Микколи в адрес Фальконе было воспринято крайне скандально. Тем более, что сказано оно было в разговоре с сыном бывшего лидера Коза Ностра. Показательно, что Микколи принимал участие в благотворительных матчах в память о Фальконе. Нападающий хотел лично принести извинения Марии Фальконе (сестре убитого следователя), однако она не захотела с ним разговаривать. По словам Микколи, прошло уже шесть лет, как была опубликована прослушка с той фразой. Всё это время она не даёт ему спать.



На этой неделе адвокат Микколи заявил: «Мы обратимся в Кассационный суд, будучи уверенными, что, по крайней мере, в Риме мы найдём судью, свободного от внешних воздействий».