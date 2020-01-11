Австралиец заплатит по $ 500 за каждый сейв голкиперов АПЛ. Да, он и сам вратарь

Более миллиарда животных погибло в результате лесных пожаров в Австралии. Эта проблема вызвала ажиотаж среди людей, в том числе многих спортсменов. Австралийский вратарь «Брайтона» Мэтью Райан на своей страничке в «Твиттере» объявил о благотворительной акции – за каждый сейв, который сделают голкиперы АПЛ в эти выходные, он пожертвует в один из фондов 500 австралийских долларов.

«Из-за опустошения, вызванного пожарами на моей родине, я пожертвую $ 500 за каждый сейв, который сделают вратари Премьер-лиги в этом туре в фонд @wiredwildliferescue».

Примеру Райана последовали и другие футболисты. Например, игрок киевского «Динамо» Денис Бойко. Позже он показал копию перевода денег в благотворительный фонд, который занимается решением экологических проблем и спасением пострадавших животных.

А бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир репостнул фотографию на своей страничке в «Инстаграме» и попросил присоединиться к акции всех, кто переживает вместе с австралийцами эту страшную трагедию. В ней будут платить уже не за сейвы, а за голы.

«Optus Sport пожертвует $ 1000 за каждый гол, забитый в следующем туре АПЛ, который будет разделен между различными благотворительными организациями.



Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в поддержке общин, которые пострадали от лесных пожаров», — добавил футболист.

Кто ещё обратил внимание на проблему?

Среди спортсменов, которые не прошли мимо проблем, были не только футболисты. Так, например, девять баскетболистов НБА пожертвовали $ 750 тыс. на борьбу с лесными пожарами.



Хоккеист «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба оказал поддержку в борьбе с тушением пожаров в Австралии, пожертвовав $ 11 200 пожарной службе Нового Южного Уэльса. Эта сумма набралась в результате того, что Дамба жертвовал по $ 100 за каждое набранное очко клуба НБА «Миннесота» в матче с «Мемфисом» (112:119).



Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала $ 25 тыс. пострадавшим от лесных пожаров.

«В последние 15 лет в январе Австралия была моим домом. Больно смотреть, как огонь уничтожает земли, семьи и сообщества животных. Я хочу начать со своего пожертвования в 25 тысяч. Новак, не мог бы ты повторить моё пожертвование?»



Джокович незамедлительно ответил Шараповой.

«Да, я бы хотел пожертвовать 25 тысяч долларов, чтобы удвоить помощь, и отправить эти деньги в общество».

Пожары в Австралии

Австралийский материк столкнулся с самыми мощными лесными пожарами за всю историю наблюдений. Площадь зоны, охваченной пожарами, составляет около 8,4 млн га.



Из-за бедствия наблюдается серьёзное загрязнение воздуха в таких крупных городах, как Сидней и Мельбурн. Сезон пожаров начался в сентябре, и из-за них уже погибло около 30 человек и не менее миллиарда животных. Многие семьи лишились домов.



Экологи говорят, что на восстановление австралийских лесов могут уйти десятки лет.