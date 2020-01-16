Кокаин, драка с девушкой, арест и нацистское приветствие

После удачных сезонов в «Астон Вилле» Боснич вернулся к сэру Алексу. Но пришёл он туда не из-за больших денег, а из-за огромного желания показать себя на высоком уровне. И мечта сбылась. В составе манкунианцев он выиграл АПЛ и Межконтинентальный кубок.

И всё бы хорошо, но одно но — Марк частенько не мог справиться со своим взрывным характером.



Во время матчей с «Тоттенхэмом» на «Уайт Харт Лэйн» трибуны за спиной австралийца постоянно скандировали фамилию Юргена Клинсмана. В одном из предыдущих поединков этих соперников Марк влетел в немецкого нападающего, и тот потерял сознание.



Болельщики всё время напоминали голкиперу о том эпизоде, а Боснич не нашёл ничего лучше, чем ответить им нацистским приветствием. Арбитр тут же наказал его жёлтой карточкой, а позже он был оштрафован на тысячу фунтов. Позже австралиец всё же извинился перед федерацией и всеми болельщиками: «Да, я сделал это и сразу же извинился. И извиняюсь за свой поступок до сих пор. Я действительно подражал Бэзилу Фоулти (популярному комедийному персонажу. — Прим. «Чемпионата»), думая о Юргене Клинсмане. Вы можете даже увидеть, что на моём лице была улыбка. Я был невероятно огорчён, когда понял, что причинил людям боль».



Позднее австралиец перешёл в «Челси», где его тоже поджидал скандал. После результатов допинг-теста в крови Боснича нашли кокаин. Марк заявил, что ему подсыпали наркотики в стакан с выпивкой в одном из ночных клубов Лондона, но от дисквалификации это его не спасло. «У меня были подозрения насчёт того, как всё это произошло, но я просто отпустил эту ситуацию. Моя реакция была такой: если вы думаете, что я способен на такое, то продолжайте так думать и дальше. Но это было неправильно. Я как бы сдался», — вспоминал он ту ситуацию.



В декабре 2002 года австралийский вратарь был дисквалифицирован на девять месяцев. После случившегося «Челси» разорвал с ним контракт.

Но на этом скандалы с голкипером не закончились. После окончания дисквалификации Марк собирался вернуться в большой футбол, но через месяц был арестован за избиение своей 26-летней девушки — модели Софи Андертон, которой пришлось обратиться за помощью к врачам.



Тренер национальной сборной Франк Фарина выразил слова поддержки голкиперу и выразил надежду, что Марк ещё вернётся в большой футбол: «31 год — это совсем немного для голкипера. Он отличный парень, который переживает в своей жизни нелёгкие дни. Ему нужно сфокусироваться на действительно важном, и, я надеюсь, у него это получится». Тренер дал понять, что при соответствующем отношении к делу Боснич сможет вернуться в большой футбол и сборную Австралии.

Драка с журналистом в день свадьбы

Увы, проблемный Боснич не справился со своим агрессивном характером и вляпался в ещё одну неприятную историю. За несколько часов до своей свадьбы он угодил за решетку. Марк был в казино вместе со своим другом крикетистом Брайаном Ларой. Парни немного выпили, а в переулке их поджидал пронырливый журналист. Вспышка камеры так взбесила австралийца, что он потребовал отдать камеру, а после отказа устроил потасовку с нежданным гостем. Спустя несколько часов к Босничу домой пришли полицейские и увели его в участок. К счастью, всё обошлось, и свадьба состоялась вовремя. Но позже австралиец заявил, что конфликт с журналистом улажен и претензий он к нему не имеет: «Я должен был сказать: «Фотографируйте что хотите». Я выходил оттуда с Брайаном Ларой. И что? Кому какое дело? Глупая ситуация, и мне было очень неловко. Особенно перед родителями. Я извинился перед тем парнем и вернул ему камеру».



После всех этих случаев Марк Боснич в большой футбол так и не вернулся. Спустя несколько лет он возобновил карьеру в Австралии, но его хватило всего на год. Карьера Боснича оборвалась так же неожиданно, как и началась. Возможно, Марк об этом и жалеет, но ему определённо есть чем гордиться.



Закончив карьеру «криминального» футболиста, австралиец продолжил хулиганить. В мае 2014 года в Сиднее он сбил на машине велосипедиста. Велосипедист ударил по зеркалу автомобиля Боснича. После словесной перепалки велосипедист кинул в машину экс-вратаря «МЮ» замок от велосипеда, после чего Боснич повернул руль и подрезал велосипедиста, который получил травмы рёбер и локтя.

Экс-вратарь «МЮ» Боснич избежал серьёзного наказания за наезд на велосипедиста

Спасло в суде Боснича только то, что в крови у велосипедиста был обнаружен алкоголь, который превысил норму в три раза. Австралийцу было назначено условное наказание на один год.