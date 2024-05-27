Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Палмейраса» Рони

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Палмейраса» Рони
Аудио-версия:
Комментарии

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении 29-летнего нападающего «Палмейраса» Рони. Об этом сообщает Palestra News в соцсетях.

В минувшем сезоне Рони принял участие в 29 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Барриос стал самым титулованным легионером в истории РПЛ

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android