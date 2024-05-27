«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Палмейраса» Рони

Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении 29-летнего нападающего «Палмейраса» Рони. Об этом сообщает Palestra News в соцсетях.

В минувшем сезоне Рони принял участие в 29 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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