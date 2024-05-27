Анчелотти строго обратился к Куртуа из-за его ошибки в преддверии финала Лиги чемпионов

В субботу, 25 мая, «Реал» на своём поле сыграл с «Бетисом» в матче 38-го тура Примеры. Игра завершилась со счётом 0:0. В воротах мадридцев игровое время разделили Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага – бельгиец провёл 63 минуты, после чего на замену вышел испанец.

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В первом тайме хозяева пропустили мяч после стандарта, отменённого из-за офсайда у игрока «Бетиса». В этом эпизоде ​​не слишком уверенно сыграл Куртуа, об этом ему в перерыве сказал главный тренер команды Карло Анчелотти. «Тибо, мы не можем демонстрировать такую ​​неуверенность за семь дней до финала», – приводит слова итальянца издание Real Madrid Exclusivo.

Напомним, многие болельщики и эксперты продолжают спорить о том, кто должен сыграть в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд 1 июня — Тибо Куртуа или проведший большую часть сезона в основном составе Андрей Лунин.

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