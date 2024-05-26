«Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана» вылетели из Серии А

26 мая завершился последний тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024. 2 июня будет сыгран перенесённый матч 29-го тура между «Аталантой» и «Фиорентиной», однако их встреча не поменяет расклад в нижней части турнирной таблицы. По итогам последнего тура из Серии А вылетели «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана».

«Фрозиноне» за 38 туров Серии А набрал 35 очков. Он занял 18-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» финишировал 19-м. Ему удалось записать на свой счёт 30 очков после 38 игр. «Салернитана», в свою очередь, стала последней. Она набрала 17 очков.

Чемпионом Италии сезона-2023/2024 стал «Интер». Подопечные Симоне Индзаги набрали 94 очка за 38 матчей. «Интер» досрочно выиграл турнир после матча 33-го тура Серии А, победив «Милан со счётом 2:1.