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Эден Азар отреагировал на увольнение Маурисио Почеттино из «Челси»

Эден Азар отреагировал на увольнение Маурисио Почеттино из «Челси»
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Бывший футболист «Челси» Эден Азар прокомментировал уход Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонской команды.

«Я немного расстроился, если честно. Почеттино проделал отличную работу. Да, люди хотят видеть «Челси» в топ-4, но это переходный сезон. Он отличный тренер, желаю ему удачи. Посмотрим, что будет дальше.

Хотел бы я, чтобы «Челси» возглавил Де Дзерби? Возможно. Но у меня ещё есть друг в Комо. Он может стать главным тренером», — приводит слова Азара talkSPORT.

Отметим, что Эден Азар намекнул на ассистента тренера «Комо» Сеска Фабрегаса, с которым бельгиец играл в лондонском клубе. После 38 матчей «Комо» занял второе место в Серии В с 73 очками и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии.

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