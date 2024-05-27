Хаби Алонсо отреагировал на победу «Байера» в Кубке Германии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу в финальном матче Кубка Германии с «Кайзерслаутерном» (1:0).

«Для такой победы в конце мы продемонстрировали наш командный дух. Мы упорно сражались, мы сделали это для всех болельщиков клуба. Мне нужно немного больше времени, чтобы понять всё. Это был сезон мечты. Иметь возможность праздновать – это невероятно. Мы должны наслаждаться этим.

Мы показали отличную командную игру в меньшинстве и были очень дисциплинированными. Команда была готова биться с 10 игроками на поле, и они проделали отличную работу. В конце концов, это большой успех для всех здесь – для болельщиков, для игроков, для клуба, завоевать дубль в этом сезоне. Мы будем всегда помнить это в будущем.

Сейчас нам всем нужен отпуск, поэтому мы не думаем о новом сезоне, возможно, завтра. Но сначала мы празднуем. Пока я пью немецкое пиво», – приводит слова Алонсо Kicker.

«Байер» победил «Кайзерслаутерн», выступающий во Второй Бундеслиге, со счётом 1:0. Джака забил победный гол на 17-й минуте матча. Из-за удаления Коссуну на 44-й минуте весь второй тайм «фармацевты» играли в меньшинстве.

В сезоне-2023/2024 «Байер» стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного из 34 матчей Бундеслиги. 22 мая в финале Лиги Европы «Байер» уступил «Аталанте» со счётом 0:3. Это единственное поражение «Байера» в этом сезоне.