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Шалимов высказался об ошибке Песьякова во время матча с «Зенитом»

Шалимов высказался об ошибке Песьякова во время матча с «Зенитом»
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ошибку голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в заключительном туре чемпионата России с «Зенитом» (2:1).

«Удар был плохой на самом деле. Игрок практически пробил в голкипера. Что с вратарём случилось, я не знаю, но ошибка грубейшая. Не то, чтобы он ловил мяч, его надо было просто отбить не в ворота», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Песьяков после удара Артура неудачно отбил мяч, который влетел в ворота.

Напомним, после этого матча «Зенит» стал чемпионом России. Команда шестой раз подряд становится чемпионом РПЛ.

На втором месте в турнирной таблице РПЛ финишировал «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

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