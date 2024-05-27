Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о своём будущем в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ходе церемонии премии РПЛ высказался о своём будущем.

«В следующем сезоне буду творить как Герой РПЛ или как Герой Ла Лиги? Как Герой РПЛ. Почему так в этом уверен? Вот так», — сказал Тюкавин в эфире трансляции премии.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: