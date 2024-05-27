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Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании
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Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в Суперлиге Дании.

В завершившемся розыгрыше 27-летний футболист нигерийского происхождения забил 15 голов и записал на свой счёт две результативные передачи в 31 матче турнира.

«Вайле» занял 11-е место в первом этапе Суперлиги, во втором этапе команда Онугхи финишировала на третьей строчке группы на выбывание и избежала вылета в низший дивизион.

Ранее Онугха выступал за казанский «Рубин» на правах аренды. В 25 матчах за команду нападающий забил три гола и заработал три жёлтые карточки. Отметим, что у казанцев была опция выкупа футболиста у «Вайле», однако клуб решил её не активировать.

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