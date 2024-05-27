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Генич показал фотографию с Тюкавиным на церемонии премии РПЛ

Генич показал фотографию с Тюкавиным на церемонии премии РПЛ
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Популярный российский журналист Константин Генич опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Два Кости», — подписал фотографию Генич.

Фото: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ КОНСТАНТИНА ГЕНИЧА

26 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм» в Москве проходила церемония премии «Герои РПЛ». В её ходе стало известно, что лучшим комментатором сезона в РПЛ признан журналист Константин Генич. Отметим, что в число финалистов в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги также вошли Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин.

Ранее Российская Премьер-Лига переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина» в честь знаменитого футбольного журналиста, ушедшего из жизни 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте.

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