Вратарь «Атлетика» Симон повторил клубное достижение 55-летней давности

Голкипер «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Унай Симон впервые в карьере стал обладателем трофея Саморы – лучшему вратарю чемпионата Испании по итогам сезона.

В последний раз вратарь баскского клуба выигрывал награду лучшему вратарю испанской Ла Лиги в сезоне-1969/1970. Тогда обладателем «Саморы» стал легендарный футболист Хосе Анхель Ирибар.

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Ранее в матчах с «Райо Вальекано» (1:0) и «Сельтой» (1:2) Симон отыграл по 62 минуты, после чего главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде заменял основного вратаря на дублёра – Хулена Агирресабалу. Таким образом, в обоих матчах Симону засчитали «сухари». В игре с «Севильей» в 37-м туре Симон остался вне заявки.

Всего в текущем сезоне Унай принял участие в 36 играх «Атлетика» в Ла Лиге, пропустив 33 мяча и в 18 матчах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Отметим, для вычисления лучшего голкипера сезона и обладателя награды «Саморы» учитывается только соотношение пропущенных голов к сыгранным матчам. За последние 17 лет этот трофей 15 раз брали голкиперы из «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Последним игроком не из «большой тройки» был вратарь «Севильи» Яссин Боно в сезоне-2021/2022.

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