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Фёдор Чалов ответил, покинет ли он ЦСКА в межсезонье

Фёдор Чалов ответил, покинет ли он ЦСКА в межсезонье
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.

«Ухожу ли я из ЦСКА? Пока не знаю сам. Пока нет», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошедшего сезона в чемпионате России московский ЦСКА набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице. В Кубке страны армейцы вылетели на стадии финала Пути РПЛ.

Напомним, в прошедшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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