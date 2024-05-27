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Хави Симонс не будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне — источник

Хави Симонс не будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне — источник
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21-летний полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс не будет играть за французский клуб в следующем сезоне, сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, он будет отдан в аренду на следующий сезон. Продажа этим летом исключена из-за пункта, позволяющего нидерландскому ПСВ, из которого игрок перешёл в парижский клуб, получить значительную часть трансферной стоимости, если трансфер состоится до января 2025 года.

Напомним, минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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