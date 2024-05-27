Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави дал совет следующему главному тренеру «Барселоны»

Хави дал совет следующему главному тренеру «Барселоны»
Комментарии

Хави ответил на вопрос, что посоветует новому главному тренеру «Барселоны».

«Что посоветую новому тренеру? Я бы сказал ему, что ему предстоит столкнуться с очень сложной ситуацией. Единственное, что может спасти тебя в этом клубе — это победа. Это факт, иностранец ты или нет. Новому тренеру я бы сказал, что вы будете страдать. Это трудная работа, и вам придётся набраться терпения», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Хави провёл свой последний матч на посту главного тренера «Барселоны». Он возглавлял клуб с 2021 года и за это время завоевал два трофея.

Ожидается, что новым главным тренером «Барселоны» станет немец Ханс-Дитер Флик. Каталонский клуб может объявить о его назначении 27 мая.

Материалы по теме
Хави показал главную болезнь «Барселоны». Его увольнение — безумие и стыд
Хави показал главную болезнь «Барселоны». Его увольнение — безумие и стыд

Известные дети спортсменов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android