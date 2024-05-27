Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира от Forbes

Издание Forbes обнародовало рейтинг 30 самых дорогих футбольных клубов мира.

Этот рейтинг и стоимость футбольных клубов рассчитывались по собственной методологии издания. Показатели дохода и операционного дохода, приведённые для европейских команд, являются актуальными для сезона-2022/23.

30 самых дорогих футбольных команд мира имеют среднюю стоимость 2,3 миллиарда долларов, что на 5,1% больше, чем год назад. Доход 30 лучших команд составил в среднем 397 миллионов долларов США, или на 3% больше, чем в прошлом. Но операционный доход составил в среднем 36 миллионов долларов, что на 57% больше, чем в прошлом году.

Наиболее дорогим клубом мира является «Реал». Его стоимость составляет 6,6 миллиарда долларов. Доход клуба (выручка футбольной команды от трансляций, рекламы и событий в день матча) составил 873 миллиона долларов, операционная прибыль (прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации, торговли игроками) – 76 миллионов долларов.

На 2-м месте – «Манчестер Юнайтед». Стоимость – 6,55 миллиарда долларов, доход – 785 миллионов, чистая прибыль – 187 миллионов долларов.

Замыкает топ-3 рейтинга «Барселона», стоимость которой составляет 5,6 миллиарда долларов. Доход клуба составил 840 миллионов евро, а операционный доход клуба был отрицательным – минус 145 миллионов евро.

В топ-10 рейтинга также попали «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Они заняли места с 4 по 10 соответственно.

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