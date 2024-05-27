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Стало известно будущее Левандовского в «Барселоне» на фоне слухов о назначении Флика

Стало известно будущее Левандовского в «Барселоне» на фоне слухов о назначении Флика
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски останется в «Барселоне» и не покинет столицу Каталонии в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист COPE Виктор Наварро.

По информации источника, в случае назначения Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера «Барселоны», Левандовски будет играть ведущую роль в атакующей игре немецкого специалиста. Отмечается, что Флик в восторге от игры Левандовского ещё со времён работы в мюнхенской «Баварии».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что если Хави останется главным тренером каталонской команды, Левандовски может покинуть клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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