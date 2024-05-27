«Реал» установил клубный рекорд по итогам чемпионата Испании

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» – 0:0.

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«Сливочные» завершили сезон Ла Лиги с 21 сухим матчем, что является новым личным рекордом клуба.

Прошлый рекорд составлял 19 матчей в сезонах-1986/1987, 1987/1988 и 2019/2020. Во всех четырёх случаях команда становилась чемпионом. Больше всего «сухих» матчей из голкиперов клуба на счету Андрея Лунина – 10.

Отметим, что мадридцы потерпели лишь одно поражение. «Сливочные» одержали 29 побед и восемь раз сыграли вничью. Второе место заняла каталонская «Барселона», заработавшая 85 очков. «Жирона», набрав 81 очко, расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

В зоне прямого вылета чемпионат закончили «Кадис», набравший 33 очка, «Альмерия» (21 очко) и «Гранада» (21 очко).

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