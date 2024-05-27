Хави: наша работа в «Барселоне» недостаточно оценена

Хави заявил, что работа его тренерского штаба в «Барселоне» была недостаточно оценена.

«У меня такое ощущение, что мы проделали эту работу во время землетрясения. У нас никогда не было спокойствия. Я просил стабильности, но у этого не было. Я думаю, что наша работа недостаточно оценена. Я занял пост, когда команда была на девятом месте, а закончил сезон на втором месте и выиграл чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что Хави покинет пост главного тренера испанского клуба по окончании сезона. Он возглавляет каталонцев с 2021 года и привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

Известные дети спортсменов