Итоговая статистика выступления Мбаппе за «ПСЖ»: результативные действия, трофеи

25 мая нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в финале Кубка Франции с «Лионом» (2:1), который стал последним матчем игрока в составе парижской команды. За всё время в «ПСЖ» футболист принял участие в 308 матчах.

Матчи: 308.

Голы: 256.

Голевые передачи: 108.

Жёлтые карточки: 43.

Красные карточки: 3.

В составе «ПСЖ» Мбаппе выиграл 15 трофеев: чемпионат Франции (6), Кубок Франции (4), Кубок французской лиги (2), Суперкубок Франции (3). Также Мбаппе в сезоне-2019/2020 дошёл с «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов, где его клуб уступил «Баварии» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет со «сливочными» пятилетний контракт. Нападающий будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

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